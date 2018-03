Plukon in Wezep komt jaar na grote brand weer op gang

,,Fase één is afgerond'', meldt marketing manager Gerda Zijlstra niet zonder een vleugje trots.Wie op dit moment het bedrijfsterrein van Plukon Wezep aanschouwt, die beseft dat er nog wel het nodige werk aan de winkel is.

Maaltijdsalades

Bouwmaterialen, containers, keten en busjes staan lukraak door elkaar heen en een groot aantal mensen is volop in de weer om bepaalde werkzaamheden tot een goed einde te brengen. Toch weet Zijlstra te melden dat er vanuit Deventer inmiddels zo'n 75 mensen zijn teruggekeerd naar Wezep en dat er spoedig meerdere zullen volgen. ,,De afdeling maaltijdsalades draait weer, dus dat is een goede zaak. In de komende weken gaan we de volgende fases afronden om op 25 mei een officiële heropening mogelijk te maken. Dan moet Plukon Wezep weer volledig in bedrijf zijn.''

Gasloze fabriek

Zonder vooruit te lopen op dat moment, wil de marketing manager niet onvermeld laten dat milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel heeft gestaan bij de her- en nieuwbouw. ,,We kunnen rustig spreken van duurzame bouw. Plukon Wezep is de eerste gasloze fabriek van Nederland. Onze daken liggen vol zonnepanelen en het regenwater wordt opgevangen en geloosd op een natuurterreintje aan de overkant.''

Vrachtverkeer