Plukon-personeel in Wezep en Dedemsvaart krijgt extra salaris

Dat is de uitkomst van de cao-onderhandelingen die het FNV voerde met het pluimveebedrijf dat vestigingen in Wezep en Dedemsvaart heeft. In de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst is niet alleen opgenomen dat de 1200 personeelsleden salarisverhoging krijgen. Ook is onder meer afgesproken dat veertig uitzendkrachten een vaste baan krijgen, net als zeven mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Nu wel

Karel de Buijzer, bestuurder FNV Voedingsindustrie, is content met de uitkomst: ,,Nadat een eerdere cao niet door FNV is afgesloten bij Plukon, is het nu wel gelukt. De leus voor de nieuwe van cao van de FNV bij Plukon was ‘The only way is up’. Het gaat economisch goed in Nederland en bij Plukon, dus werd het tijd voor verbeteringen in de cao.''