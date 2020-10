Politie doet onderzoek naar dodelijke aanrijding bij station in Wezep

Bouwer failliet maar wijkje Zeuven Heuvels in Wezep is nog lang niet af

8 oktober Nu hun aannemer failliet is, zitten de bewoners en toekomstig bewoners van het woonwijkje Zeuven Heuvels in Wezep plots met de handen in het haar. Op een handvol na zijn de ruim zestig woningen opgeleverd. Maar van een ‘woon’-wijk is nog lang geen sprake.