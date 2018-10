Politie Oldebroek eet een boterhammetje mee

Vanwaar deze actie?

Moes: ,,We zochten een laagdrempelige manier om met de burger in contact te komen. Natuurlijk zijn we altijd bereikbaar, via de telefoon of Facebook, maar de ervaring leert dat dit voor mensen toch net een brug te ver is. Je pakt immers niet voor elk wissewasje direct de telefoon. Daarom besloten we om naar de burgers toe te komen en met ze te gaan lunchen."