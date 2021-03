Politie treft drugs aan op vakantiepark Landal ’t Loo

Discozwem­men of een goedkoper kaartje: hoe kan zwembad De Veldkamp in Wezep aantrekke­lij­ker worden?

7 maart Meer glijbanen, goedkopere kaartjes of meer wellnessvoorzieningen. Wat is er leuk, niet zo goed of kan beter in zwembad De Veldkamp in Wezep. Iedereen die dat wil, kan dat aangeven via een opengestelde enquête. Met de resultaten hoopt de gemeente Oldebroek de toekomst van het bad te kunnen uitstippelen.