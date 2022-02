Politie zoekt brievenbus-vandalist in Oosterwolde: ‘We hebben prachtige beelden van de dader’

Een brievenbus-vandaal besloot afgelopen zaterdagavond 12 februari om in Oosterwolde een brievenbus te vernielen. Op Twitter reageerden de wijkagenten op het geweld dat was gebruikt.

De wijkagenten uit Oldebroek deelden het bericht: ‘We hebben prachtige beelden van de dader. We wachten 1 week met het delen van de beelden, zodat de jongeman met zijn mooie fiets met kratje voorop zichzelf bij ons kan melden.’

De vraag rijst of de, op het oog kleine overtreding, zo zwaar gestraft moet worden door de privacy van de dader te schenden. Gerrit-Jan Zwenne is gezaghebbend advocaat op het gebied van privacy-en gegevensbeschermingsrecht. Daarnaast is hij ook hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden.

Volgens Zwenne kan de politie dit soort beelden alleen delen als het gaat om een ernstig delict, waardoor de rechtsorde ernstig verstoord is. Een overigens niet omstreden voorbeeld waren de Coolsingel rellen in Rotterdam. ,,Voor de inzet van dit zware middel geldt wel altijd dat er aantoonbaar geen andere mogelijkheid is om de dader op te pakken’’, aldus Zwenne. De politie is verplicht om de dader eerst te waarschuwen, voordat de beelden gepubliceerd worden.

De hoogleraar heeft bij deze overtreding te weinig informatie om te overzien of deze redenen ook toepasbaar zijn op de brievenbus-vandaal. Wel zegt hij: ,,Voor zover bij mij bekend maakt de politie alleen in uitzonderlijke gevallen gebruik van het delen van videobeelden.’’

Inbreuk privacy

Bart Schermer is hoogleraar Privacy & Cybercrime. Hij zegt het volgende over het bericht van de politie. ,,Dit lijkt mij inderdaad wat ver gaan. Gegeven de ernst van het delict ligt het openbaar maken van de beelden zeker niet voor de hand.’’ Schermer wijst op de specifieke richtlijnen die het OM hiervoor heeft. In de aanwijzing opsporingsberichtgeving staat dat er bij een opsporingsbericht inbreuk gedaan wordt op de persoonlijke levenssfeer van die persoon. Die inbreuk is toegestaan onder voorwaarde dat daar aan vooraf een belangenafweging door bevoegde justitiële autoriteiten is gegaan.

Of er ook een belangenafweging aan vooraf is gegaan is onduidelijk. De Stentor vroeg een reactie aan de politie, maar zij waren niet in staat de vragen te beantwoorden. Of de dader zich inmiddels bij de politie heeft gemeld, is nog onbekend.

