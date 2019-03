Poolse drankrijder probeert na crash in Oosterwolde politie om de tuin te leiden

Omstreeks 23.50 uur hoorde een buurtbewoner aan de Winterdijk bij Oosterwolde (Gld) een harde klap. Toen hij ging kijken zag hij in een bocht een auto half boven een greppel hangen. De auto had twee bomen geraakt. Een inzittende was snel uit de auto en gaf aan dat de bestuurder de benen had genomen.

Blaastest

De politie is uiteindelijk even meegegaan naar de accommodatie waar de arbeider normaal verblijft. Daar is de politie tot de conclusie gekomen dat de man die aangetroffen was bij de auto wel de bestuurder van de auto was en dat er van een andere bestuurder geen sprake was. Omdat de man al een blaastest had afgestaan en daaruit bleek dat hij te veel had gedronken, is de Pool door de politie meegenomen naar het bureau voor een tweede ademanalyse test. Daar kwam een uitslag van 675 UGL uit (1,55 promille).