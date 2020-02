Proef voor meer inentingen Noord Veluwe: Vaccinatie gemist? Haal hem dan alsnog!

Je vaccinatie halen die je beschermt tegen infectieziekten? Dat kan je maar beter wél doen. Hoewel stafarts jeugdgezondheid Marjolein van der Laan van GGD Noord- en Oost-Gelderland ieders keuze respecteert, hoopt ze toch de vaccinatiegraad in haar werkgebied te verhogen. Een proef in zes gemeenten op de Noord Veluwe is een van de maatregelen. Marjolein: ,,Alle jongeren die zijn opgeroepen voor de meningokokkenvaccinatie krijgen de mogelijkheid andere gemiste vaccinaties alsnog te krijgen”.

Het vaccinatiebeleid was de afgelopen jaren volop in het nieuws, mede door de daling van het aantal kinderen dat zich tegen een infectieziekte liet inenten. Hoewel afgelopen jaar na jaren van daling een stabilisatie was te zien, acht GGD Noord- Oost-Gelderland het wel van belang beleid te voeren voor het ophogen van de vaccinatiegraad.

Met name de zes gemeenten van de Noord-Veluwe (Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Ermelo, Harderwijk en Putten) kunnen nog wel een extra injectie gebruiken. In deze gemeenten ligt de vaccinatiegraad onder het landelijk en regionaal gemiddelde.

Vaccinatiegraad moet omhoog

Marjolein van der Laan: ,,Een wethouder uit Ermelo benaderde ons of we wilden nadenken over het ophogen van de vaccinatiegraad. Andere gemeenten wilden ook graag weten hoe we als GGD met de vaccinatiegraad omgaan. Daarom hebben we nu een beleidsstuk geschreven. Inderdaad, met als doel het ophogen van de vaccinatiegraad en een pilot op de Noord Veluwe”.

Bij de pilot gaat het volgens Marjolein om kinderen die in 2006 zijn geboren en in maart en april zijn opgeroepen voor de vaccinatie tegen meningokokken. ,,Het RIVM heeft die kinderen, bij wie uit gegevens blijkt dat ze eerder vaccinaties hebben gemist, een extra brief gestuurd. Hierin wordt hen de mogelijkheid geboden deze vaccinaties alsnog te krijgen. Het gaat om ruim 200 kinderen. Of ze hiervan gebruik maken, dat moeten we afwachten”.

Training voeren gesprekken

De pilot is maar één van de maatregelen die de GGD Noord- en Oost-Gelderland neemt om de vaccinatiegraad te verhogen. Zo vragen GGD-medewerkers tijdens het vaccinatiemoment actief naar andere vaccinaties. Als er een is gemist, wordt deze direct gegeven of wordt er een afspraak op een inhaalspreekuur ingepland. Een ander voorbeeld is dat de GGD de mogelijkheden verkent voor een training, gericht op gespreksvoering met mensen die vanwege hun geloofsovertuiging niet willen laten vaccineren, of hier nog over twijfelen.

Quote Zutphen heeft sterk antroposi­fi­sche inslag. Ze vinden dat het doormaken van kinderziek­ten een zinvolle betekenis heeft in de ontwikke­ling van een kind. Marjolein van der Laan, Stafarts jeugdgezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland

De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft overigens eind vorig jaar voor het eerst voor al haar gemeenten infographics gemaakt over de vaccinatiegraad. Dat wordt vanaf dit jaar jaarlijks gedaan. ,,Over het hele gebied van deze GGD, met 22 gemeenten, wijkt de vaccinatiegraad nauwelijks af van het landelijk gemiddelde, meldt Marjolein van der Laan, al zijn er grote verschillen tussen de gemeenten.

,,Niet alleen de gemeenten op de Noord Veluwe zitten er wel iets onder, dat geldt ook voor een gemeente als Zutphen, dat een sterk antroposofische inslag kent. Ze vinden dat het doormaken van kinderziekten een zinvolle betekenis heeft in de ontwikkeling van het kind. Maar het is niet zo dat ze vaccinaties allemaal afwijzen. Ze maken een verschil tussen gevaarlijke ziekten en minder gevaarlijke ziekten”.

GGD verantwoordelijk voor 4-18 jaar

Overigens is de GGD Noord- Oost-Gelderland verantwoordelijk voor de uitvoering van de vaccinaties van de 4 tot 18-jarigen in 21 gemeenten. De gemeente Apeldoorn voert het rijksvaccinatieprogramma uit met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) Apeldoorn. Het programma voor de 0 tot 4-jarigen is in de andere gemeenten die onder het werkgebied vallen belegd bij Yunio, Verian of Icare JGZ.

Bent u benieuwd wat de vaccinatiegraad in uw gemeente uit het gebied van GGD Noord- Oost Gelderland is? Klik hier en vervolgens op uw gemeente.