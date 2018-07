Provincie helpt H2O-gemeenten bij aansluiting snelweg

Een nieuwe aansluiting van de provinciale weg op de A28 bij bedrijvenpark H2O in Hattemerbroek is dichtbij. De Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland willen een overbruggend bedrag van 3,9 miljoen euro in de begroting van volgend jaar opnemen en voor dit project beschikbaar stellen.

De ontwikkelingsmaatschappij H2O, met onder meer de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, is bezig met de invulling van het laatste deel van het bedrijvenpark. Belangrijk daarbij is de aansluiting op de snelweg A28. Het bijbehorende bestemmingsplan is nagenoeg klaar en wordt na de zomer besproken in de gemeenteraden. Dan moet onder meer ook de financiële haalbaarheid worden aangetoond en juist de kosten voor de aansluiting vormen een probleem.

De gemeenten hebben de provincie daarom om hulp gevraagd. Nadat er in 2013 al eens 5 miljoen euro beschikbaar is gesteld, gaat het nu om nog eens 3,9 miljoen euro. GS wil dat bedrag beschikbaar stellen en dan tegelijk ook de aanleg van de aansluiting op zich nemen.

Garantstelling

De afspraken hierover moeten in een samenwerkingsovereenkomst komen, waarin ook voorwaarden staan als het inzetten van een verkenner voor de toekomstplannen en het beschikbaar stellen van garantstellingen van de drie gemeenten. Elke gemeente moet afzonderlijk garant staan voor een miljoen euro.

Wethouder Auke Schipper van de gemeente Hattem is blij met het voorstel van GS: ,,De aansluiting is een lang gekoesterde wens. Nu krijgen we het eindelijk rond en kunnen we het bedrijvenpark goed in markt zetten.”