Psycholoog adviseert zwemouders die ongerust zijn over weggestuurde badmeester Wezep: ‘Je kunt het niet aan je kind zien’

update In Wezep op non-ac­tief gestelde badmeester was ook werkzaam in zwembad in Kampen

21 september De badmeester die in Wezep op non-actief gesteld is wegens mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag, was ook werkzaam in zwembad De Steur in Kampen. Ook daar is hij op non-actief gesteld. ,,Zolang het onderzoek duurt’’, zegt manager Daniëlle Koopman van het zwembad in Kampen.