Puttense inbraak opgelost dankzij DNA-match

Venlo

De aangehouden verdachte was in april betrokken bij een zaak waarin hij DNA moest afstaan in Venlo. Toen kwam de link naar Putten in het systeem naar boven. De politie gaf het label 'gesignaleerd' aan de man, waarbij hij bij een volgende keer dat hij in aanraking komt de politie kon worden opgepakt. Dit weekend liep hij tegen de lamp in datzelfde Venlo. Hij reed onder invloed van alcohol, waarbij zijn signalering bij de staande houding naar boven kwam. De verdachte zit nu vast in het cellencomplex in Apeldoorn.