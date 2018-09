PvdA stelt vragen aan minister over nepbom legerplaats Oldebroek

Video Molen De Hoop in de race voor 95.000 euro: 'Heel Gelderland moet ze steunen'

2 september De wens is er, het plan ook, nu het geld nog. Bij molen De Hoop in Oldebroek hopen ze de Molenprijs 2018 binnen te slepen en daarmee een geldbedrag van 95.000 euro te krijgen om het olieslagwerk in de molen te herstellen. Vrijdag kwam de jury van de prijs op bezoek en bracht wethouder Bob Bergkamp de symbolische eerste stem uit.