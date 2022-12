Raad Oldebroek stemt morrend in met extra miljoen voor Meidoornplein: ‘Duurste plan ooit’

Ronald en Anne zetten bekende gasterij Wezep voort: ‘We hebben geen horeca-ervaring, maar zijn wel liefheb­bers’

Gasterij De Zeuven Heuvels in Wezep heeft nieuwe eigenaren. Per 1 februari nemen Ronald en Anne van Tiel uit Hattem de bijzondere horecazaak langs de Stationsweg over van Lambert en Els Jongetjes. Tot opluchting van Wezep en omgeving.

30 november