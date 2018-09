Raad Oldebroek zonder slag of stoot akkoord met plannen H2O en nieuwe afslag A28

Het zat er al een paar jaar aan te komen en was in die zin te verwachten, maar de gemeenteraad van Oldebroek is donderdagavond zonder slag of stoot akkoord gegaan met het ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan Bedrijvenpark H2O.

In 2013 werd al het Vernieuwd Perspectief vastgesteld, wat de weg vrij moest maken om zwaardere en grotere bedrijven uit de wijde regio naar het noodlijdende bedrijventerrein in Hattemerbroek te lokken. Maar dan moest er nog wel even een bestemmingsplan gewijzigd worden. Daar ging uiteindelijk vijf jaar overheen.

Donderdagavond stemde de raad unaniem in met de plannen, nadat de raad van Hattem dit eerder al voor haar grondgebied had gedaan. Daardoor ligt de bal nu eindelijk bij de bv H2O, concludeerde de raad. Wethouder Ben Engberts had wat dat betreft goed nieuws. Nadat er eerder deze week al bekend werd dat weer twee bedrijven naar H2O verhuizen, heeft H2O-directeur Piet Tulner volgens de wethouder aangegeven binnenkort weer met nieuws te komen. ,,Besprekingen zijn volop gaande."

A28

Ook over de nieuwe afslag A28 bij Wezep en Hattemerbroek, voor veel bedrijven een must om naar H2O te verhuizen, werd donderdagavond besloten door de gemeenteraad. Het vaststellen van het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - dat de aansluiting mogelijk maakt - had iets meer voeten in aarde. Vooral de gevolgen voor omwonenden en de mogelijke toename van sluipverkeer baart enkele partijen zorgen.

Wethouder Bob Bergkamp nam de zorgen echter weg: ,,Wij gaan met ondernemers aan de Rondweg in gesprek over hun zorgen. En we gaan een nulmeting doen om te bekijken wat de effecten zullen zijn op de Voskuilerdijk. En als blijkt dat ingrepen noodzakelijk zullen zijn, gaan we dat doen."