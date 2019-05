Raad van State geeft groen licht voor verplaatsen afrit A28 bij Wezep

Ingeslagen weg

De op- en afrit van de A28 bij Wezep wordt verplaatst. De nieuwe aansluiting Wezep/H2O komt ter hoogte van de Voskuilerdijk. Daarnaast komt er een verbindingsweg tussen de nieuwe aansluiting en de Zuiderzeestraatweg (N308) en wordt de kruising Rondweg-Duurzaamheidsstraat aangepast. De huidige afrit Wezep op de snelweg komt te vervallen. Met de onteigening van de benodigde gronden, was al een start gemaakt. ,,Onder de voorwaarde dat de Raad van State uiteindelijk groen licht zou geven op het bestemmingsplan. Dat is nu dus het geval en gaan we verder op de ingeslagen weg. Natuurlijk is het onteigenen van grond niet fijn, we blijven daarom proberen er minnelijk met de grondeigenaren uit te komen. Door de nieuwe aansluiting zal het op een aantal plekken drukker worden. Maar als je naar het totaalplaatje kijkt, gaat Wezep er op vooruit.’’

Dat vindt ook wethouder Ben Engberts van Oldebroek: ,,Het bedrijvenpark H2O krijgt een rechtstreekse aansluiting op de A28. De verwachting is dat de nieuwe aansluiting in 2021 klaar is. Een win-win situatie, zowel voor de bedrijven op Bedrijvenpark H2O, maar zeker ook voor de verkeerssituatie in Wezep is dit duidelijk positief.’’