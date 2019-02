Raadslid Klein Gansei gaat alleen verder in Oldebroek

Waarom de geboren Zwolse uit de partij stapt is niet duidelijk. In een schriftelijke verklaring laat ze weten: ‘Ik heb geen behoefte aan negatieve uitspraken over het vertrek bij ABO. Daar heeft niemand iets aan en wordt niemand beter van. Het is meer dan jammer dat het zo heeft moeten lopen.’ Verder wil ze niets zeggen.

Cursus

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 mocht ze op basis van voorkeursstemmen plaatsnemen in de driekoppige fractie van ABO. De partij zit ook in het college van burgemeester en wethouders. Klein Gansei uit Het Loo heeft voor de verkiezingen meegedaan aan de cursus ‘Politiek Actief’.

Voorzitter Ronald Gerard van ABO wil inhoudelijk ook niet te veel zeggen over het vertrek van Klein Gansei. Hij laat weten dat de mededeling ‘plotseling’ kwam. ,,Uiteindelijk is het haar keuze. Het is jammer dat ze haar zetel meeneemt en vertrekt bij ABO. Maar dat mag volgens de Kieswet.” Klein Gansei over de keuze om alleen verder te gaan: ‘Het vertrouwen als raadslid en de opdracht daartoe had ik al gekregen van de kiezer en dat is de beste basis om, met de blik vooruit, positief verder te gaan.’