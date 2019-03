Raketlancering op schietterrein 't Harde houdt scholieren in spanning

Banenmarkt Wezep: geen droombanen, maar wel veel kansen op werk

28 maart Of het aantal van 200 bezoekers van de vorige banenmarkt gehaald wordt, durft Rienk Snippe van de gemeente Oldebroek niet te zeggen. De markt in de Brinkhof in Wezep is immers nog volop gaande. Zo’n 15 werkgevers en uitzendbureaus uit de wijde omtrek.