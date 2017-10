Redders uit Wezep bijna klaar op Sint Maarten

Ze worden door de plaatselijke bevolking van Sint Maarten de 'angels in green' genoemd. Het is dan ook geen wonder dat het voor de pakweg honderd militairen van de genie uit Wezep 'heel fijn werken' is op het door de orkaan Irma getroffen eiland. "Ze zien ons echt als redders", zegt de 29-jarige Wilbert Russcher uit Rouveen, die als projectleider naar het Bovenwindse eiland is gestuurd.

De genisten vlogen een week na de verwoestende orkaan voor noodhulp en -reparaties naar Sint Maarten. Russcher werd als een van de eersten vooruit gestuurd, om te inventariseren wat er moest gebeuren. Hij heeft de beelden nog op zijn netvlies staan: "We werden opgehaald met vrachtwagens van de marine en moesten tussen de brokstukken door slalommen. Er lagen boten en complete daken op de weg; echt een rampengebied. Al het groen was weg; de bomen en de bladeren. Alles was bruin."

Scholen weer open

Inmiddels is het beeld anders. "Er is zoveel regen gevallen dat het al weer helemaal groen is. Niet te vergelijken met zes weken geleden", zegt Russcher. De genisten hebben daar ook eigenhandig aan bijgedragen. "We hebben ons gericht op twee soorten klussen: met een snelle impact en met een hoge impact." Nadat de haven en het vliegveld weer begaanbaar waren gemaakt, stortten ze zich op scholen en ziekenhuizen. "Op 2 oktober konden de eerste acht scholen weer open."

Bejaarden

De genisten staan ook hulpbehoevende particulieren bij. "Bijvoorbeeld bejaarden of gehandicapten. Mensen die het zelf niet kunnen oplossen en niet verzekerd zijn." Zo hebben ze tot op heden 158 dakreparaties uitgevoerd en 216 kleine reparaties. Maar ook staan er 226 zaagklussen in de dossiers: omgewaaide bomen die in de weg liggen.

De dankbaarheid van de lokale bevolking is groot, zegt Russcher. "De jongens krijgen na een klus een barbecue aangeboden, pizza of blikjes drinken. Van de kinderen krijgen ze zelfgemaakte medailles. We hebben echt het gevoel dat we welkom zijn."

Broodroof

Toch is het goed dat de nog aanwezige genisten binnenkort vertrekken, vindt Wilbert. Volgens de huidige planning gebeurt dat op 29 oktober. "We zitten op een kantelpunt. We kunnen nu met een goed en voldaan gevoel het eiland verlaten. Ik ben bang dat we een botsing krijgen met lokale aannemers als we nog langer blijven. Het is toch een soort broodroof wat we doen."