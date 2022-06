Rel om ingezonden brief over gemeente Oldebroek: ‘CU vroeg SGP eigen raadslid monddood te maken’

met video De kracht van stille tochten en erehagen: ‘Ik weet niet of ik het zonder die jongens had gered’

Stille tochten, erehagen, bloemenzeeën; steeds vaker worden in Oost-Nederland grootse rouwrituelen georganiseerd om verdriet te delen. Juist in een periode dat er in kleine kring afscheid moest worden genomen, nam publiekelijk rouwen toe. ,,Mensen zijn sociale wezens, we feesten én rouwen samen.”

24 april