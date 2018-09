Rijkswaterstaat heeft bomenkap Wezep ten onrechte niet gemeld

interview & video 'Pietertje' kan beter schrijven dan voetballen en wordt dus baas bij Voetbal Internatio­nal

8 september ‘Pietertje! Kom maar even wisselen jongen!’ Het moet regelmatig vanaf de zijlijn bij VSCO’61 in Oosterwolde te horen zijn geweest. Net als in de beroemde reclame van Calvé pindakaas. Want ja, veel voetbaltalent had het ventje niet. ,,Mijn voeten konden niet doen wat in mijn hoofd zat.” Jaren later wordt Pietertje hoofdredacteur van Voetbal International.