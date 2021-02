Rode Kruis Elburg en Oldebroek verkast na dertig jaar van het centrum naar de Talter en het sportterrein

VIDEO Stouwdam in Wezep overstelpt door schaatsgek­te: ‘We zijn de weergoden enorm dankbaar’

5 februari Zoals altijd als er vorst voorspeld wordt, heeft schaatsenspecialist Stouwdam in Wezep het ook nu weer ‘loeidruk’. Anders dan normaal is het wel, zegt eigenaar Henk Schraa, want dan staat het rijen dik voor de deur. Nu is de verkoop alleen online, maar mogen klanten wel hun schaatsen brengen om te slijpen. ,,Ik mis de sfeer en het praatje met de klant, maar we zijn de weergoden enorm dankbaar.’’