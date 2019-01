Roemeense chauffeur zorgt voor oponthoud na ongeval bij Wezep

Veluwse bedrijven en gemeenten steken geld in Techniek Verbinder

11 januari Voor het project De Techniek Verbinder is de komende drie jaar een half miljoen euro nodig. Bedrijven die eraan verbonden zijn, hebben samen twee ton opgehoest. Dat is verdubbeld door de provincie Gelderland. Van zeven gemeenten op de Veluwe (Harderwijk, Elburg, Ermelo, Nunspeet, Putten, Oldebroek en Zeewolde) is subsidie gevraagd, 50 cent per inwoner. Als eerste heeft het gemeentebestuur van Nunspeet een bijdrage toegezegd, namelijk ruim 13.500 euro.