Ruim 20 smetjes op verder geslaagd piratenfestijn

Grote verslagenheid in Oldebroek na dodelijk ongeval Classic Demo Race

26 augustus De verslagenheid is groot in Oldebroek en 't Loo, nadat zaterdagmiddag bij de jaarlijkse Demo Classic Oldebroek een 58-jarige motorrijder uit de Limburgse gemeente Maasgouw om het leven is gekomen. Direct na het ongeval zijn de activiteiten stilgelegd. De dag die zo feestelijk begon vanwege het vijftigjarig bestaan van Stichting Circuit Oldebroek (SCO) is met een zwarte rand geëindigd.