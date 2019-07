Ruit ingegooid bij woning in Wezep

Aart Veldman (79) uit Wezep overleden: ‘we zijn een icoon verloren’

22 juli Aart Veldman is afgelopen weekend in zijn woonplaats Wezep overleden. Hij was een bekendheid op de Noord-Veluwe. Vooral als fotograaf, maar ook vanwege zijn vele boeken. Zo bracht hij, samen met auteur Dirkje Sneller, een werk uit over de MKZ-crisis. Veldman is 79 jaar geworden.