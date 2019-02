‘Schaatsprofessor’ Marnix ten Kortenaar wil scoren met zeezoutbatterij: ‘We zijn er klaar voor’

Hij heeft net een rondje door de bossen bij Epe gerend, met de kop in de wind over de Dellen. ,,Niet op full speed hoor, die tijd is wel geweest. Zo fris en fruitig als toen ben ik niet meer’’, zegt hij lachend terwijl hij de lobby inloopt van het Fletcher Hotel in Epe. ,,Maar sporten doe ik ook nog steeds heel graag. Vooral voor het hoofd. Want dat zit constant vol met ideeën. Koffie dan maar?’’