Scholieren uit Wezep halen in paar uur 100 kilo zwerfafval op: ‘Ze wisten niet hoe snel ze iets moesten oprapen’

Wat gebeurt er met 500 handteke­nin­gen voor aanpak van de Zuiderzee­straat­weg in Oldebroek? ‘Wordt laks mee omgegaan’

Vijfhonderd inwoners van de gemeente Oldebroek maken zich grote zorgen over de veiligheid van de Zuiderzeestraatweg. Zij tekenden onlangs een petitie om verandering te eisen. Het onderwerp staat al maanden op de politieke agenda en vorig jaar hield de gemeente een enquête over de weg. Toch is er in al die tijd nog niets veranderd. Hoe kan dat?

7 november