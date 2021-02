Schuur met motoren en auto in vlammen op in Oldebroek

Veluwe maakt zich op voor ijspret, maar waar kunnen schaatsers straks hun slagen slaan?

8 februari It giet oan! Gezien de aanhoudende vrieskou, is het vrijwel zeker dat er binnen enkele dagen geschaatst kan worden. De grote vraag is nu: wanneer gooien de ijsbanen in deze regio de boel open en kan er, voor de eerste keer sinds 2012, eindelijk weer eens worden geschaatst op de Randmeren?