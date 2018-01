SGP'er Tom (17) uit Oldebroek wil jeugd een stem geven

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart mag hij zelf nog niet stemmen, want dan is hij nog twee weken 17 jaar. Maar de inwoners uit Oldebroek kunnen al wél voor hem kiezen: ,,Het is niet niks.”

Alsof het al een echte politicus is. Zo zit hij maandagmiddag aan tafel in zijn eigen huis. Met ferme gebaren legt Tom de Nooijer (17 jaar) uit dat hij de kloof tussen de politiek en inwoners wil verkleinen. ,,Bijvoorbeeld door in vlogs uit te leggen wat er is besloten. In korte tijd boodschappen overbrengen aan jongeren helpt”, zegt het kandidaat-raadslid van de SGP.

Als iemand weet wat de jongeren willen dan is het De Nooijer wel. Hij is immers zelf nog maar 17 jaar en wordt op 5 april volwassen. Hij volgt VWO op het Lambert Franckens College in Elburg. ,,Ik houd wel van sport en muziek, maar politiek is toch wel mijn meest prominente hobby.”

Steunfractielid

De laatste jaren is De Nooijer een naam die steeds vaker opduikt in de regio als het gaat om de SGP. Op zijn 15e werd hij al voorzitter van de SGP-jongerenafdeling Elburg-Oldebroek. En hij is ook al een tijdje steunfractielid van de plaatselijke SGP. Genoeg aanleiding voor de partij om hem op positie 5 te zetten voor de lijst tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Zelf vindt De Nooijer zijn uitverkiezing ‘best wel bijzonder’: ,,Het is niet niks. Ik vind het erg interessant. Het getuigt van veel vertrouwen. Ik heb er ook veel positieve reacties op gehad”, vertelt hij. ,,Best gek. Mensen kunnen op mij stemmen, maar ik kan niet op mezelf stemmen. Of ik dat had gedaan? Misschien wel, het had in ieder geval een leuke selfie voor Twitter opgeleverd.”

Persoonscampagne

Niet alleen de leeftijd van De Nooijer is bijzonder, ook zijn positie. Bij een partij met momenteel 4 zetels en een wethouder in het college staat hij op positie 5. Over zijn eigen kansen is hij afwachtend: ,,Ik ga zeker geen persoonscampagne voeren. Ik wil waardevol zijn voor de fractie. Wel geef ik aan dat er een jongere kandidaat is waar mensen op kunnen stemmen.”