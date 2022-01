SGP Oldebroek valt in tweeën uiteen, beschuldiging van ‘leugens en bedrog’ in kwestie-Tom de Nooijer

Rel bij SGP in Oldebroek: leden willen vertrokken De Nooijer terug, lijsttrek­ker Maas stapt op

Trammelant bij de SGP in Oldebroek. Lijsttrekker Jan-Pieter Maas is vertrokken door ‘uitlatingen en de handelswijze van enkele SGP-leden’. Zij willen via een ledenvergadering de eerder opgestapte Tom de Nooijer (21) terug op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en noemen het ‘onbegrijpelijk dat fractie en bestuur het vertrouwen in hem hebben opgezegd’.

13 december