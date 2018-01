Sigaretten gestolen bij inbraak in supermarkt Oldebroek

Een bij­be­lam­bu­lan­ce, mag dat?

4:00 Jezus leeft! staat op de ambulance. De blauwe sterren met een wit esculaap zijn vervangen door blauwe kruizen met Jezus redt in een klein letterkorps. Verder lijkt de ‘Bijbelbus’ sprekend op een echte ziekenauto. Links en rechts zieltjes winnend rijdt evangelist Joop van Ooijen ermee door Nederland. De ambulance duikt straks overal op. In Zeewolde, in Zwolle en de biblebelt – waarschuwt Van Ooijen. Op alle plekken namelijk waar ‘Jezus leeft’ als politieke partij bij de raadsverkiezingen een duwtje moet krijgen.