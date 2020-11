Sint maakt tóch een rondje door Wezep: ‘Maar alléén zwaaien vanuit de tuin’

Om een uur of tien start de rondgang vanaf het Meidoornplein, waar de Spaanse goedheiligman een uurtje later ook weer zal arriveren om in De Huiskamer een aantal Sinterklaasshows te geven. Ook daarbij mogen maar een beperkt aantal kinderen per show aanwezig zijn. De route waarlangs Sinterklaas rijdt, is terug te vinden op onder andere de Facebookpagina van ‘Ons Winkelcentrum’ in Wezep.