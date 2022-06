Slapeloze nachten voor voorzitter van geplaagd WHC: ‘We moeten wat doen, maar wat?’

De kater van het missen van promotie naar de hoofdklasse is groot, maar eigenlijk ver naar de achtergrond geduwd door de ongeregeldheden van zaterdagmiddag. Daar waar in totaal zo’n tweehonderd supporters van zowel WHC als Nieuwenhoorn dreigend op elkaar afkwamen, met vuurwerk en paaltjes gooiden en reclameborden vernielden. Geslagen werd er niet, de massaal opgedraafde politie hoefde niemand aan te houden en aangifte is er drie dagen later nog niet gedaan, bevestigt de politie.