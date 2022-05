Slecht geparkeerde auto’s belemmeren hulpdiensten in Wezep en Hattemerbroek

Christen­Unie staakt formatie in Oldebroek vanwege vertrou­wens­breuk met ABO: ‘Ze klapt uit de school’

Een nieuwe coalitie in Oldebroek leek al bijna in kannen en kruiken, maar er is een flinke kink in de kabel gekomen: de grootste partij, ChristenUnie, heeft de gesprekken beëindigd met Algemeen Belang Oldebroek (ABO). Reden: een gebrek aan vertrouwen. De lokale partij reageert verbijsterd: ,,Het is politiek onfatsoenlijk!’’

13 mei