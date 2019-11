Sloop Klinker is voorbode van bouw Wezeper Veste

De Klinker in Wezep wordt momenteel gesloopt. Als alles tegen de vlakte ligt en de grond bouwrijp is gemaakt, begint de bouw van de Wezeper Veste.

Dit senioren bouwproject is door de toekomstige huiseigenaren zelf opgezet voor het terrein aan de Stationsweg, waar ooit jongerencentrum Slash gevestigd was. Het gebouw werd de laatste jaren gebruikt als inloopcentrum door het Leger des Heils. Hier worden tien woningen gebouwd met eigen tuin centraal om een gemeenschappelijke tuin en een hobbyschuur voor gezamenlijk gebruik.

Omzien naar elkaar

De bewoners gaan ‘omzien naar elkaar’, zoals ze het uitgangspunt van het particuliere bouwproject hebben betiteld. ,,Het is geen kwestie van voor elkaar zorgen, of billen wassen of zo’’, zegt Jan Bredewout, één van de initiatiefnemers van het bouwproject. ,,Nee, we hebben aandacht voor elkaar. Want de eenzaamheid ligt op de loer, hè.’’

Bestemmingsplan bijna defnitief

De initiatiefnemers van de Wezeper Veste zullen bij de eerste steenlegging over een paar weken meer over hun plannen uit de doeken doen. Het is nog een kleine week wachten tot de wijziging van het bestemmingsplan definitief is.

De toekomstige bewoners zijn tussen de 65 en 75 jaar. Het zijn echtparen, maar er is ook een alleenstaande koper van één van de woningen bij.

