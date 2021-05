Snorfietser (19) overlijdt na botsing met auto bij Wezep

Coronajaar zorgt voor minst aantal verkeersdo­den in Oost-Nederland sinds 2015

14 april Het aantal verkeersdoden in Flevoland, Gelderland en Overijssel is in het coronajaar 2020 aanzienlijk afgenomen. In totaal kwamen in deze drie provincies 142 mensen om bij een verkeersongeluk. Vijf jaar geleden waren dat er nog 168.