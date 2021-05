Snorfietser overlijdt na botsing met auto bij Wezep

Cauberg mist Dolle Dries: Amstel Gold Race voor het eerst zonder ‘wereldbe­roem­de’ Oldebroek­se asfaltgraf­fi­ti

18 april Dolle Dries, Oldebroek, Owios. Het is de inmiddels befaamde handtekening die een groep avontuurlijke Oldebroekers steevast achterlaat op het wegdek bij wielerwedstrijden over de hele planeet. Door corona zitten ze nu noodgedwongen thuis. En dat doet pijn, zeker tijdens de vaderlandse hoogmis. Voor het eerst in tien jaar moest de Amstel Gold Race in Limburg het zonder de beruchte ‘Dutch Corner’ doen.