Spandoek vraagt aandacht voor pleegzorg

Wethouder Liesbeth Vos-Van de Weg van jeugdhulp en Bob Bergkamp van sport hangen woensdag 31 oktober een spandoek met de slogan ‘Supergewone mensen gezocht’ op bij Sportvereniging Noord Veluwe Boys in Hattemerbroek. De actie is in het kader van de Week van de Pleegzorg die tot 7 november duurt.

Sporthek

Een van de acties draagt de naam ‘Doneer je sporthek’. Veel sportclubs in Nederland stellen hun sporthek dan beschikbaar voor een spandoek om de aandacht te vestigen op het tekort aan pleegouders. ‘Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig', meldt de gemeente Oldebroek in een persbericht. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 23.000 pleegkinderen, in de leeftijdscategorie van 0 tot 21 jaar. Soms kunnen de kinderen tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd niet mogelijk.

Campagne

Met de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ wordt ingezet op de werving van 3.500 nieuwe pleegouders in Nederland. Behalve met ‘Doneer je sporthek’ zijn er in de actieweek meer uiteenlopende activiteiten in samenwerking met gemeenten, zoals netwerkbijeenkomsten en speciale momenten om pleegouders in het zonnetje te zetten.

Nunspeet

Pleegouders geven her en der in Nederland een kijkje in hun gezinsleven en vertellen over hun persoonlijke ervaringen als pleegouder. Welke kansen biedt pleegzorg een kind en diens ouders, hoe een pleeggezin daarmee omgaat en welke begeleiding je van Pleegzorg Nederland mag verwachten.

Een van de pleeggezinnen die hun huis open stellen is de familie Van Tol in Nunspeet. Belangstellenden zijn welkom aan de Oosterlaan 108. ‘Wij hopen dat het mensen aan het denken zet en dat ontmoeting met ons hen een duwtje in de goede richting geeft. Pleegzorg is ook gewoon heel erg leuk. Als we vertellen dat we pleegouders zijn, horen we vaak: ‘dat zal moeilijk zijn’. Soms is het inderdaad lastig, maar onze ervaring is ook dat het leuk en waardevol is om te doen.’