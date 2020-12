Spanning stijgt: gaat trekking van superloterij in Oosterwolde door?

Absolute noodkreet van GGD voor coronazorg op Veluwe: ‘Ben je zorgverle­ner, heb je tijd? Help ons nú!’

24 december GGD Noord- en Oost-Gelderland slaakt in een brief een noodkreet richting zorgverleners. Zij staan geregistreerd in het zogenoemde BIG-register. De ‘BIG-zorgverleners’ op en rond de Veluwe kregen woensdagavond allemaal de noodbrief. Inhoud: zorgverlener, bent u vrij? hebt u tijd? help ons nú!