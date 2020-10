Speciaal telefoonnummer voor ouders die ongerust zijn over op non-actief gestelde badmeester Wezep

Tweede melding tegen badmeester Wezep, die op non-ac­tief is gesteld wegens ‘mogelijk seksueel grensover­schrij­dend gedrag’

20 oktober Bij de politie is een tweede melding gedaan over de weggestuurde badmeester van De Veldkamp in Wezep. De man werd medio september door het zwembad op non-actief gesteld na een melding over ‘mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag’. Ouders die hun kind in Wezep naar zwemles laten gaan, maken zich ondertussen in toenemende mate zorgen over de kwestie. Vooral omdat ze geen informatie krijgen.