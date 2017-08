Stam vergiftigde beuk bij 't Loo blijft staan

Niet meer te redden

,,Uit onderzoek bleek dat de boom gestorven is als gevolg van vergiftiging”, laat woordvoerder Amber Schutteman namens de gemeente Oldebroek weten. Maatregelen nemen om de boom nog te redden heeft dus geen zin meer. De focus ligt nu op de drie maatjes van het vergiftigde exemplaar, want mogelijk gaan deze ook dood. ,,Een beuk is gevoelig voor ‘zonnebrand’. Beuken hebben een dunne bast waardoor deze slecht tegen de zon kunnen. Als in een rijtje van beuken de hoekboom dood gaat en gekapt moet worden, dan worden de overige bomen blootgesteld aan te veel felle zonnestralen. Deze bomen zijn dat niet gewend. Na verloop van tijd sterven de bomen een voor een af vanwege blootstelling aan zonlicht”, legt Schutteman.

Bescherming tegen de zon

Daarom kapt de gemeente voorlopig niet de vergiftigde beuk in zijn geheel. ,,De stam laten we zo lang mogelijk staan, zodat de stam van de boom die erachter staat zoveel mogelijk beschermd wordt tegen het zonlicht. Op die manier proberen we de andere bomen in leven te houden.” Wanneer de vergiftigde beuk wordt in zijn geheel wordt gekapt, komt er een herplant op dezelfde locatie. Het is nog niet bekend wanneer dit is.