Stembureau ‘t Noorder Huukien in Noordeinde is slechts drie uur open, dus rennen geblazen

Wie niet weg is, is gezien: Mariet speelt in Wezep verstopper­tje met een abstract schilderij voor de vinder

12 maart Zo maar een schilderij op straat vinden. Hoe leuk is dat? Wie vrijdagmiddag goed zoekt in Wezep zou zo maar eens het kunstwerk van Mariet Boer (39) van MadeForYouArt kunnen tegenkomen. Ze heeft het verstopt in het kader van International Art and Found Day, een initiatief van de Canadese kunstenares Courtney Senior. De Wezepse doet niet als enige Nederlander mee. Ook Amel Mackaay uit Zutphen van Knuskeramiek legt iets te vondeling.