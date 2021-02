Stouwdam in Wezep overstelpt door schaatsgekte: ‘We zijn de weergoden enorm dankbaar’

Oproep jongeren in Wezep tot opstand tegen avondklok is voor burgemees­ter Haseloop ‘onaccepta­bel en dieptriest’

25 januari Via het Instagram-account Tarwebrood wordt een oproep gedaan om vrijdagavond in het centrum van Wezep in opstand te komen tegen de avondklok. In een van de berichten wordt aangegeven het ‘hanpoes en Willem Jan moeilijk te maken’. Hoogstwaarschijnlijk bedoeld als verwijzing naar de wijkagenten Han Moes en Jan Willem Jansen.