Stroomstoring in Wezep en Oldebroek: onderwijs in kaarslicht en winkels gesloten

video, updateZo'n vijftienhonderd huishoudens in Wezep, 't Loo en Oldebroek hebben donderdagochtend urenlang zonder stroom gezeten. De storing was rond tien uur verholpen. Enkele winkels in het centrum van Wezep hadden de deuren gesloten vanwege de storing.

Het ging om aansluitingen in de postcodegebieden 8091 (Wezep), 8095 (‘t Loo) en 8096 (Oldebroek). Sommige delen van de dorpen hadden enkel last gehad van een stroomdip, in andere wijken lag de stroom er helemaal uit. Volgens een woordvoerder van Liander werden 1.567 aansluitingen getroffen. Daarvan hadden 783 aansluitingen rond negen uur alweer stroom.

In het centrum van Wezep zijn onder andere de supermarkten Plus en Lidl en drogisterijen Trekpleister en Kruidvat later geopend vanwege de storing. Ook de viswinkel van Koelewijn was dicht.

Volledig scherm Winkels in Wezep zijn gesloten vanwege een stroomstoring. © News United / Stefan Verkerk

Basisscholen kampten ook met de stroomuitval. Cbs De Meidoorn bijvoorbeeld. ,,Het is een beetje behelpen, omdat het digibord het ook niet doet’’, vertelde directeur Anneke Fikse. ,,En het koffieapparaat, wat natuurlijk heel vervelend is voor de leerkrachten.’’

Volledig scherm Op basisschool De Meidoorn in Wezep werden kaarsjes aangestoken tijdens de stroomstoring van donderdagochtend. © De Meidoorn

Een geluk bij een ongeluk is dat leerlingen net bezig zijn met een project over bouw. ,,Licht en donker past daar als onderzoeksthema mooi bij.’’

Bedrijfsleider Jurriën de Ruiter van de Plus supermarkt aan het Meidoornplein kon vanwege de stroomstoring de winkeldeuren pas tegen tienen openen voor de klanten. ,,Het had geen uren langer moeten duren, want dan hadden we vanwege de temperatuurschommeling de houdbaarheid van de producten niet meer kunnen garanderen. Maar nu was dat niet noodzakelijk.’’

Behalve de omzetderving van vanochtend heeft het bedrijf geen extra schade geleden, vertelt De Ruiter.

Henk van den Berg van de gelijknamige slagerij in Wezep heeft geen producten hoeven weggooien. ,,Voor het vlees en de vleesproducten heeft het geen gevolgen omdat die in een gekoelde ruimte liggen en dan houdt dat de koeling altijd vast. Ik durf wel haast te zeggen dat het meer den aan halve dag kan, zonder dat het gevolgen heeft voor het product.’’