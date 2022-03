Stroomtekort heeft geen invloed op WHC-verhuizing en nieuwbouw op huidige locatie in Wezep

VIDEO Schuur met auto's in Oldebroek brandt als een fakkel in felle wind: geen gewonden

Een schuur met auto's aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek is vanavond in korte tijd volledig uitgebrand. Het vuur greep mede gevoed door de felle wind snel om zich heen. Daardoor was er geen redden meer aan voor de brandweer.

18 februari