Taakstraf voor pgb-zwendel vanuit Hattemerbroek

Senioren Oldebroek kunnen makkelijker man­tel­zorg­wo­ning krijgen

12:58 In navolging van Elburg, versoepelt ook Oldebroek de regels voor mantelzorgwoningen. Een mantelzorgwoning is een complete woning in de omgeving van een bestaand woonhuis, zodat bijvoorbeeld zieke ouders dicht bij hun kinderen kunnen wonen.