Taart voor Tanja Haseloop omdat ze een jaar burgemeester is van Oldebroek

Video Wezep maakt balans op na enorme vecht- en steekpar­tij: een van de vijf gewonden ligt nog in ziekenhuis

7 september Vijf gewonden, een veelvoud aan geschrokken inwoners en één verdachte Hattemer (34) die is opgepakt. Dat is de balans van de steek- en vechtpartij in café De Passage in Wezep. Van de vijf slachtoffers, ligt er nog eentje in het ziekenhuis.