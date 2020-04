Tanja Haseloop, burgemeester van Oldebroek, woont nu ook echt in Oldebroek

Plukon heeft in Wezep dankzij hamste­raars zomerpiek al achter de rug

6:30 Problemen met arbeidsmigranten die niet kunnen, durven of willen komen? Bij Plukon in Wezep hebben ze daar geen last van. De pakweg honderd Poolse werknemers blijven juist nu in Wezep, waar ze dankzij hamsterend Nederland de eerste ‘zomerpiek’ al achter de rug hebben.