Tanja Haseloop (VVD) nieuwe burgemeester van Oldebroek

Tanja Haseloop-Amsing (52) is donderdagavond voorgedragen als burgemeester van Oldebroek. Daarmee heeft de gemeente na ruim een jaar een opvolger van Adriaan Hoogendoorn, die in de zomer van 2018 de Veluwe na zeven jaar inruilde voor fusiegemeente Midden-Groningen. Haseloop-Amsing, van VVD-huize, wordt naar verwachting begin oktober geïnstalleerd in Oldebroek.

Haseloop-Amsing woont in Leek, ze is momenteel fractievoorzitter en raadslid voor de VVD in de Groningse gemeente Westerkwartier. Ze was een van de vijf vrouwen die solliciteerden naar het ambt op de Noord-Veluwe en een van de twee VVD’ers. Haseloop-Amsing was van 2010 tot 2014 wethouder in de toenmalige gemeente Leek. ,,Beroepshalve voert zij management- en advieswerkzaamheden uit’’, vertelt voorzitter Engbert Jan Ruitenberg van de vertrouwenscommissie.

,,In mevrouw Haseloop zien wij een energieke en daadkrachtige burgemeester, die er voor de volle breedte van de samenleving van Oldebroek wil zijn’’, aldus Ruitenberg. ,,Ze straalt heel veel energie en gedrevenheid uit. En ze is denk ik in staat om heel veel verbindingen te leggen in de gemeente.’’ Via een beeldverbinding maakte de gemeenteraad donderdagavond meteen kennis met de toekomstige burgemeester. Ze werd met applaus ontvangen en gaf aan ‘ontzettend blij en vereerd’ te zijn met de voordracht. ,,Ik ben blij dat er even een kwartiertje tussen zat, zodat het even kon landen’’, vertelde ze.

,,Ik had echt het gevoel dat er een klik was met de vertrouwenscommissie’’, aldus Haseloop-Amsing. ,,De afgelopen dagen heb ik echt met Oldebroek in mijn hoofd rondgelopen en de afgelopen uren waren echt heel erg.’’ Haseloop-Amsing bleek een oude bekende te zijn van Janneke Snijder-Hazelhoff, die momenteel waarnemend burgemeester is in Oldebroek. ,,We kennen elkaar uit ‘politiek Groningen’.’’ De vertrouwenscommissie stapte tegen de klok van negen uur nog in de auto om bij de toekomstige burgemeester in Leek op bezoek te gaan. ,,Ik zal wat lekkers klaar zetten.’’

Beëdiging

De vertrouwenscommissie gaf donderdagavond in een besloten vergadering advies aan de gemeenteraad, die vervolgens de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester vaststelde. De aanbeveling wordt nu, met een advies van de commissaris van de Koning, aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de minister en de Koning het Koninklijk Besluit hebben ondertekend, is Haseloop-Amsing officieel benoemd tot burgemeester. De beëdiging staat gepland voor donderdag 3 oktober.