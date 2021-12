Tennisvereniging WTC in Wezep zet dikke streep door verhuisplannen, meer huizen nodig op plek van WHC

WTC-voorzitter Fred Huberts liet vorig jaar september al tegenover de Stentor weten dat verhuizen geen specifieke wens was van de tennisvereniging in Wezep. ,,Wij zitten niet omhoog en hebben de financiën op orde.’’ Toch ging de vereniging mee in de plannen van de gemeente Oldebroek, die er vooral op gericht zijn om voetbalvereniging WHC te verhuizen richting bedrijventerrein H2O.