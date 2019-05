Tienjarige ‘trucker’ Dick Fijn uit ’t Loo is in nieuwe hit zuinig op z’n vrachtwagen

Dick, gefeliciteerd met je nieuwe single. Hij wordt weer goed bekeken!

,,Best wel ja. Al 21.000 keer in een paar dagen. Ik kijk elke dag even hoeveel het er zijn. Binnen een dag stond de teller op YouTube al op tienduizend. De clip is vorige week donderdag online gekomen en m’n hele klas ging meteen kijken omdat juf Sandra had verteld dat-ie in première ging.’’